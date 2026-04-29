Продажу алкоголя ограничат в дни массовых мероприятий в Приморье

В конце апреля и начале мая во Владивостоке пройдет несколько крупных мероприятий. 30 апреля с 13:00 до 16:00 на площади Борцов Революции будут репетировать парад первоклассников «Правнуки Победы». 1 мая там же с 12:00 до 16:00 отметят День Весны и Труда. 2 мая с 10:00 до 15:00 на той же площади байкеры откроют мотосезон. 3 мая с 12:00 до 15:00 состоится сам парад «Правнуки Победы», а на площади Адмирала Фокина с 10:00 до 16:00 пройдет фестиваль «День леопарда».