Продажу алкоголя ограничат в дни массовых мероприятий в Приморье

Предпринимателям Владивостока напоминают о действующих ограничениях на продажу алкогольной продукции в период проведения массовых мероприятий на территории города. Ограничения вводятся в соответствии с законом Приморского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В конце апреля и начале мая во Владивостоке пройдет несколько крупных мероприятий. 30 апреля с 13:00 до 16:00 на площади Борцов Революции будут репетировать парад первоклассников «Правнуки Победы». 1 мая там же с 12:00 до 16:00 отметят День Весны и Труда. 2 мая с 10:00 до 15:00 на той же площади байкеры откроют мотосезон. 3 мая с 12:00 до 15:00 состоится сам парад «Правнуки Победы», а на площади Адмирала Фокина с 10:00 до 16:00 пройдет фестиваль «День леопарда».
«Продавать алкоголь нельзя будет ближе 100 метров от мест проведения мероприятий — за час до начала, во время и в течение часа после окончания», — рассказали в администрации Владивостока.
Предпринимателей просят соблюдать требования законодательства и временно приостановить продажу алкогольной продукции в торговых точках, расположенных вблизи мест проведения мероприятий.