Карл III в США пошутил о том, почему британцы сожгли Белый дом 200 лет назад

Монарх взял слово после приветственной речи президента США Дональда Трампа и отметил, что не мог не заметить того, что Восточное крыло Белого дома было полностью снесено для строительства бального зала. «И, если позволите, для меня особое удовольствие снова оказаться в этом замечательном здании, сердце вашей демократии. По этому случаю я, господин президент, не могу не заметить изменений в Восточном крыле после вашего визита в Виндзорский замок в прошлом году», — сказал Карл III под смех гостей.
«И мне прискорбно сказать, что мы, британцы, конечно же, предприняли свою собственную небольшую попытку благоустройства комплекса зданий Белого дома в 1814 году», — добавил он.
В 1814 году британская армия в ходе англо-американской войны (1812−1815) захватила Вашингтон и полностью сожгла президентский особняк.
Карл III прибыл с государственным визитом в США 27 апреля. Это первый госвизит британского монарха в Соединенные Штаты с 2007 года. Поездка короля продлится до 30 апреля.