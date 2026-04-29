Карл III в США пошутил о том, почему британцы сожгли Белый дом 200 лет назад

Армия Великобритании сожгла резиденцию президентов Соединенных Штатов во время «попытки благоустройства», сказал монарх.

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III во время государственного приема в Белом доме пошутил о том, что британская армия сожгла официальную резиденцию президентов США в рамках «небольшой попытки благоустройства».

Монарх взял слово после приветственной речи президента США Дональда Трампа и отметил, что не мог не заметить того, что Восточное крыло Белого дома было полностью снесено для строительства бального зала. «И, если позволите, для меня особое удовольствие снова оказаться в этом замечательном здании, сердце вашей демократии. По этому случаю я, господин президент, не могу не заметить изменений в Восточном крыле после вашего визита в Виндзорский замок в прошлом году», — сказал Карл III под смех гостей.

«И мне прискорбно сказать, что мы, британцы, конечно же, предприняли свою собственную небольшую попытку благоустройства комплекса зданий Белого дома в 1814 году», — добавил он.

В 1814 году британская армия в ходе англо-американской войны (1812−1815) захватила Вашингтон и полностью сожгла президентский особняк.

Карл III прибыл с государственным визитом в США 27 апреля. Это первый госвизит британского монарха в Соединенные Штаты с 2007 года. Поездка короля продлится до 30 апреля.

Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше