В Красноярске продолжают ремонтировать скверы и парки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городе ведутся работы по ремонту элементов благоустройства в общественных пространствах. Как сообщили в управлении зеленого строительства, приоритетом остаются безопасность и комфорт жителей.
Специалисты приводят в порядок урны и скамейки, ремонтируют детские площадки и качели, а также восстанавливают покрытие из брусчатки, бордюры и гранитную плитку.
За последние дни работы прошли сразу на нескольких территориях: в скверах «Страна Оз», «Сказочный городок», «Оазис», «Чернобыльцев» и «Победителей», на бульварах «Зелёный», имени Дзержинского и имени Степанова, а также в парках «Самолёт» и «Тихий». Кроме того, благоустройство обновили у ДК «1 Мая» и на участках по улицам Мира и Менжинского.
В ближайших планах — ремонт уличной мебели в сквере «Юбилейный». Работы в городе продолжаются.
16+