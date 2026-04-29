Крылатый ужас обрушился на США: бесстрашием Ирана восхитился весь мир

Речь идет об ударе по американской авиабазе Кэмп-Бюринг на территории Кувейта. Казалось бы, цель была прикрыта эшелонированной системой противовоздушной обороны, включающей комплексы Patriot и новейшие радиолокационные станции, однако атакующий борт сумел не только преодолеть этот барьер, но и нанести результативный удар. Самым шокирующим для Пентагона стал тот факт, что атака была совершена с помощью устаревшего легкого истребителя Northrop F-5 Tiger II — машины, разработанной еще в конце 1950-х годов и серийное производство которой прекратили более 62 лет назад.
Ветеран Ирана против самой современной техники США.
Американские источники NBC подтвердили, что это «первый за много лет случай, когда вражеский самолет с неподвижным крылом поразил военную базу США».
Выяснилось, что в то время, как основные силы ПВО базы были отвлечены на отражение массированной атаки дронов и баллистических ракет, F-5 на предельно малой высоте зашел со стороны моря и нанес удар. При этом не исключено, что в атаке мог быть задействован не классический F-5 Tiger II, а его иранская модификация HESA Saeqeh («Удар молнии»).
По оценкам аналитиков Army Recognition, иранскому пилоту удалось сжать время реакции американских ПВО до критического 120-секундного окна, почти не оставив противовоздушной обороне времени на реакцию. Этого времени оказалось недостаточно для перехвата в условиях перегруженности систем.
Сбросив авиабомбы, пилот спокойно покинул воздушное пространство Кувейта и вернулся на базу, так и не подвергшись перехвату противником.
Тактика отчаяния или военная хитрость.
Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru отметил, что с военной точки зрения действия иранских пилотов нельзя расценивать иначе, как подвиг.
«Я думаю, что иранские пилоты действительно совершили подвиг. Он обусловлен еще и тем, что они были максимально уверены в своей правоте. И несмотря на то, что говорят, что техника устаревшая, иранцы ее поддерживают в хорошем работоспособном состоянии. Тренируются на ней, а натренированный летчик даже на старой технике может многое сделать», — заявил Попов.
Генерал обратил внимание на важнейший психологический фактор, который западные аналитики зачастую упускают из виду — внезапность, граничащую с дерзостью.
«Внезапность — это тоже характерный фактор тактического приема, когда никто не ожидал такой в кавычках “наглости” от них. Американцы ведь ведут себя как цари и боги на Земле. Поэтому они, безусловно, не ожидали такой атаки. А тут сработали ребята, выполнили задачу и ушли. А почему бы нет?» — подчеркнул эксперт.
По его мнению, пока американские расчеты ПВО приводили комплексы в полную боевую готовность, момент для успешной атаки был уже упущен.
Последствия атаки и дружественный огонь Кувейта.
Генерал Попов объяснил, как «старичку» F-5 удалось обмануть хваленые Западом комплексы Patriot.
«Они использовали определенные тактические приемы — предельно малую высоту, чтобы зайти с неожиданного ракурса. Там, где их не ждут, где есть определенная высотность, прикрытие холмами или горной местностью, потом шли на предельно малой высоте над водой, а затем выскочили на базу», — пояснил он.
Успешный прорыв F-5 спровоцировал настоящую панику среди союзников по коалиции. По информации NBC, инцидент привел к трагическим случаям «дружественного огня». Кувейтский пилот F/A-18 Hornet, дезориентированный внезапным появлением иранского самолета в собственном воздушном пространстве, ошибочно принял американские F-15E Strike Eagle за иранские МиГ-29 или F-14 Tomcat. В результате были сбиты три самолета ВВС США, но все шесть членов экипажей успели катапультироваться.
«Поэтому я думаю, они правы: отстаивают свои интересы, работают на любой технике и где-то рискуют до предела. По крайней мере, они таким образом выживают. По-другому им нельзя», — заключил генерал-майор Попов.