Демешин выступает с отчётом перед Закдумой края о работе за 2025 год

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в эти минуты выступает в Законодательной Думе региона с отчётом о работе правительства за 2025 год. В докладе он подводит итоги прошедшего года и обозначает задачи на ближайшую перспективу.
Глава региона расскажет о достигнутых результатах, а также открыто укажет на направления, где требуется доработка. Основной акцент — на конкретных изменениях в жизни людей и решениях, которые должны дать ощутимый эффект уже в ближайшее время.
Отдельно Демешин пообещал разобрать работу с депутатским корпусом. По его словам, в прошлом году в краевую думу было внесено 60 законодательных инициатив, и все они получили поддержку, что позволило продвигать ключевые решения без задержек.
«Расскажу о том, что нам удалось, а где необходимо доработать, и обозначу задачи на будущее. Для нас важно, чтобы решения реально улучшали жизнь людей — не когда-нибудь, а сейчас», — отметил Дмитрий Демешин.
Прямая трансляция отчёта ведётся на региональных телеканалах, запись выступления также покажут в эфире в вечерние и дневные часы.