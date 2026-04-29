В Госдуме хотят повысить лимиты социальных налоговых вычетов

В Госдуме предложили увеличить лимиты налоговых вычетов на образование и лечение. С инициативой выступили депутаты Юрий Афонин и Алексей Куринным, а также сенатор Айрат Гибатдинов.
Авторы законопроекта предлагают увеличить лимит расходов на лечение и лекарства до 300 тысяч рублей, а на образование — до 200 тысяч. В таком случае максимальные вычеты могут вырасти до 39 тысяч рублей за лечение и до 26 тысяч рублей за обучение.
«Налоговые вычеты способны серьезно помочь людям только в том случае, если они регулярно индексируются. Последний раз такая индексация проводилась в 2024 году», — сказал Афонин в интервью ТАСС.
По словам депутата, новая корректировка может быть реализована в 2027 году на фоне роста цен и увеличения доли платных услуг.
