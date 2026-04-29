Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме хотят повысить лимиты социальных налоговых вычетов

Налоговые вычеты на образование и лечение в России могут увеличить.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложили увеличить лимиты налоговых вычетов на образование и лечение. С инициативой выступили депутаты Юрий Афонин и Алексей Куринным, а также сенатор Айрат Гибатдинов.

Авторы законопроекта предлагают увеличить лимит расходов на лечение и лекарства до 300 тысяч рублей, а на образование — до 200 тысяч. В таком случае максимальные вычеты могут вырасти до 39 тысяч рублей за лечение и до 26 тысяч рублей за обучение.

«Налоговые вычеты способны серьезно помочь людям только в том случае, если они регулярно индексируются. Последний раз такая индексация проводилась в 2024 году», — сказал Афонин в интервью ТАСС.

По словам депутата, новая корректировка может быть реализована в 2027 году на фоне роста цен и увеличения доли платных услуг.

Ранее KP.RU сообщал, что более 4 миллионов российских семей смогут получить новую семейную налоговую выплату. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточнила, что мера поддержки адресована работающим родителям двух и более детей с невысокими доходами.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше