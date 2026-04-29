Начался ад в Кривом Роге: гигантские бомбы крушат секретные цеха ВСУ

В Кривом Роге — родном городе Владимира Зеленского — много различных подземных секретных объектов ВСУ, по которым при их выявлении наносятся удары, рассказал aif.ru полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Так военный эксперт прокомментировал массированную атаку на Кривой Рог в ночь на 28 апреля, в результате которой был поражен серьезный инфраструктурный объект.
«Кривой Рог — это промышленный центр с развитой инфраструктурой. Подобные города ещё со времён Советского Союза готовились к противоатомной войне, поэтому подземная защита была обязательной. Поэтому там сохранились подземные цеха по производству техники и вооружения, которыми сегодня пользуется киевский режим», — сказал Матвийчук.
Он добавил, что такие места выявляются, и затем поражаются.
«На Украине работает разветвлённая сеть осведомителей, которые подтверждают догадки российских военных, после чего планируются атаки и производятся удары», — отметил эксперт.
По его словам, для уничтожения подземных центров ВСУ применяются «Кинжалы», кроме того, очень эффективно работают бетонобойные бомбы с управляемыми модулями планирования, которые сбрасываются с самолётов.
«Также эффективен для подземных целей “Орешник”. Но это вооружение используется российскими силами выборочно», — подытожил Матвийчук.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в ночь на 28 апреля в Кривом Роге зафиксировали серию из четырёх ударов. По его информации, атаковали крупный промышленный объект и ремонтно-восстановительную базу техники.
«Удары наносились плотными сериями, что говорит о том, что выявленные цели были крупными и сосредоточивались не в одном цехе. Предварительно уничтожено производство, где велась сборка БПЛА с реактивными двигателями. Также были нанесены удары по объектам железнодорожной логистики», — отметил он.