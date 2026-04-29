Какой праздник 29 апреля 2026 года

Сегодня, 29 апреля, в России и мире отмечают сразу несколько интересных праздников. Самые известные из них — Международный день танца и Всемирный день исполнения детских желаний. А еще 29 апреля — отличный повод вспомнить о своей иммунной системе. Давайте разберемся по порядку, какие события и даты приходятся на сегодняшний день. Международные и мировые праздники Международный день танца Это, пожалуй, самый известный праздник 29 апреля. Он был учрежден Международным советом танца ЮНЕСКО в 1982 году. Дата выбрана неслучайно: именно в этот день в 1727 году родился великий французский балетмейстер Жан-Жорж Новерр, которого считают «отцом современного балета». Главная идея праздника — объединить все танцевальные стили: от классического балета до уличных танцев, показать, что танец — это универсальный язык, понятный каждому. По традиции каждый год организаторы выбирают выдающегося деятеля хореографии, который выступает с посланием к мировому танцевальному сообществу. В России к этому дню часто приурочено вручение профессиональной балетной премии «Душа танца». Всемирный день исполнения детских желаний У этого трогательного праздника есть конкретная история происхождения. В конце 1970-х годов в США умирающий от лейкемии семилетний мальчик по имени Крис Грейг мечтал стать полицейским. Один из таможенников, Томми Остин, решил исполнить его желание: мальчику сшили форму шерифа, устроили полет на полицейском вертолете и на один день приняли в ряды полиции. После смерти Криса офицеры полиции основали благотворительный фонд, который сегодня исполняет мечты тяжелобольных детей по всему миру. Международный день собак-поводырей Этот праздник отмечается в последнюю среду апреля, и в 2026 году он выпадает как раз на 29-е число. День посвящен четвероногим помощникам, которые дарят слепым и слабовидящим людям возможность свободно передвигаться. Собаки-поводыри предупреждают о препятствиях, находят лестницы, дверные проемы и запоминают до десятка постоянных маршрутов. Праздник был учрежден в 2008 году и быстро получил международный статус. В этот день благотворительные фонды рассказывают о тренировках собак, а счастливые владельцы публикуют трогательные фото со своими напарниками. Международный день защиты от шума Тоже отмечается в последнюю среду апреля. Праздник напоминает, что постоянный городской шум — от машин, стройки, громкой музыки — разрушает слух и нервную систему. В этот день рекомендуют хотя бы на час выключить все гаджеты, закрыть окна и просто помолчать. Некоторые офисы объявляют «тихий час», а школы проводят уроки без звонков. Международный день иммунологии Отмечается также в последнюю среду апреля. Праздник призван привлечь внимание к науке, изучающей нашу защитную систему. Основателем иммунологии считается русский биолог Илья Мечников, получивший за свои работы Нобелевскую премию. Праздник проводится с 2005 года по инициативе Международного союза иммунологических обществ. В этот день врачи и ученые рассказывают, как работает иммунитет, зачем нужны прививки и как правильно его укреплять. Праздники в России День рождения докторской колбасы 29 апреля 1936 года на Микояновском мясокомбинате была выпущена первая партия нового сорта колбасы — «Докторской». Рецептуру разработали во ВНИИ мясной промышленности. Продукт позиционировался как диетический: с пониженным содержанием жиров и повышенным уровнем белка. Предполагалось, что такая колбаса будет помогать «больным, имеющим подорванное здоровье в результате Гражданской войны». Со временем «Докторская» стала настоящим символом советского достатка — обязательный атрибут новогоднего оливье и бутербродов на каждом столе.