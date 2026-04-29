Синоптик Ильин сказал, когда в Москве ждать теплую весеннюю погоду

Температура воздуха после первых майских праздников будет расти и к середине первой декады месяца воздух может прогреться уже до +19°C, сообщил aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«На Первомай воздух прогреется до +7…+11°C, это все-таки теплее, чем в последние дни апреля. И ждем, что теплые процессы в первой декаде мая будут идти по нарастающей и к середине декады, где-то к 5−7 мая воздух прогреется до +14…+19°C. Пока ситуация видится так», — сказал Ильин.
Он отметил, что самыми холодными днями будут последние числа апреля.
«Циклон, который засыпал снегом Подмосковье и Москву, малоподвижен. В течение трех дней именно он будет определять погоду в Московском регионе и центральной части России в целом», — уточнил синоптик.
Также Ильин добавил, что снегопады в Москве продлятся до 30 апреля. К четвергу снег в столице растает.