Ракеты Ирана долетят до Парижа и Лондона: главная новость войны 29 апреля

Британия и Германия намеренно воздержались от участия в конфликте на Ближнем Востоке, опасаясь, что США могут использовать их как прокси-силы в противостоянии с Тегераном. Кроме того, в европейских столицах всерьёз рассматривают риск того, что иранские ракеты могут долететь до их городов. Такую точку зрения в беседе с aif.ru выразил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что его страна не будет участвовать в военной операции против Ирана, так как это противоречит её интересам. Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, назвал действия Тегерана унизительными для Соединённых Штатов.
«Европа не хочет участвовать на стороне США в агрессии против Ирана. Там понимают, что как только они начнут поддерживать США, Вашингтон их начнет использовать как прокси-силу, — отметил Перенджиев. — В то же время американцы вообще не будут стремиться к переговорам с Ираном. Они будут знать, что за них воюет Европа, и пусть там гибнут чужие солдаты. А когда гибнут свои, США сразу пытаются либо заморозить конфликт, либо создать видимость переговорного процесса, но при этом не останавливают Израиль».
По мнению политолога, в европейских столицах осознают, что иранские ракеты способны долететь до любой точки континента, включая Лондон, Париж и Берлин.
«У Ирана нет “красных” линий, он просто “долбанёт” по столицам — Берлину, Лондону, Парижу, если понадобится. Там увидели, как мощно Тегеран бьет по американским базам, как нападает на военные корабли тактикой пчелиного роя, когда налетают маленькие катера на большой корабль и наносят ему урон, а он, побитый, ничего не может им противопоставить», — отметил эксперт.
Кроме того, по его словам, у стран Евросоюза попросту нет ресурсов для войны с Ираном. «Они и Украине уже толком помочь не могут. А если отправят боеспособные подразделения на Ближний Восток — вообще останутся без армии».
В Белом доме, как отмечается, с разочарованием восприняли нежелание европейских партнёров ввязываться в боевые действия. «Штаты обиделись на европейцев, но если те полезут в эту войну — останутся у разбитого корыта. Не будет ни армии, ни оружия, ни, по сути, власти. А без армии и оружия власть они потеряют», — резюмировал Перенджиев.
Позиция европейских стран обусловлена не столько солидарностью с Ираном или нежеланием обострять отношения, сколько холодным стратегическим расчётом. В Лондоне и Берлине видят, что участие в конфликте на стороне США сулит лишь роль расходного материала — без гарантий собственной безопасности и с риском прямого ракетного удара по своим столицам. Учитывая истощение ресурсов после помощи Киеву, ввязываться в ещё одну крупную войну для Европы означало бы окончательную потерю военного суверенитета. Именно поэтому европейцы предпочитают остаться в стороне — даже ценой раздражения со стороны Вашингтона.