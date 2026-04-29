В Хабаровске прошёл фестиваль китайской гимнастики «Цигун»

Площадкой стал «Центр работы с населением “Содружество”. Мероприятие объединило более 150 горожан. Помимо оздоровительной гимнастики гостям предложили культурную программу. Студенты Тихоокеанского государственного университета провели творческий мастер-класс по лепке. Представители чайной мастерской организовали дегустацию традиционных китайских сортов чая и рассказали, как правильно его заваривать. Организаторы отмечают, что фестиваль направлен на популяризацию здорового образа жизни и укрепление душевного равновесия.