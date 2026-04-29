В Красноярске провели рейд по пожарной безопасности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Октябрьском районе прошел профилактический рейд по пожарной безопасности. Сотрудники администрации совместно с МЧС посетили садовое общество «Маяк», расположенное рядом с лесом — в зоне повышенного риска.

Жителям напомнили, как правильно топить печи, куда утилизировать золу, а также запрет на сжигание травы и разведение костров.

Специалисты также дали рекомендации: не разводить огонь в жаркую и ветреную погоду, иметь огнетушитель и запас воды, следить за состоянием электропроводки и печей, а также регулярно очищать дымоходы, сообщает мэрия.

Как отметила и.о. главы района Евгения Потылицина, подобные проверки проводятся регулярно. С начала года в районе состоялось уже 32 выезда, распространено более 2000 памяток и проведено 15 собраний с жителями.

В случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации жителей просят звонить по номерам 112 или 101.

