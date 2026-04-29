Полковник Уилкерсон призвал Эстонию и Латвию не стремиться к конфликту с РФ

Литве, Латвии, Эстонии, Норвегии и Швеции не следует стремиться к конфликту с РФ, заявил полковник ВС Соединённых Штатов в отставке Лоуренс Уилкерсон.

Источник: Аргументы и факты

Литве, Латвии, Эстонии, Норвегии и Швеции не следует стремиться к конфликту с Российской Федерацией и ожидать военную поддержку со стороны Соединённых Штатов, заявил полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

«Если вы вступите в конфликт с Россией, вы останетесь одни со своими проблемами. Литва, Латвия, Эстония, Норвегия, Швеция — даже не желайте конфликта с Россией!», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

Уилкерсон отметил, что политика некоторых стран Европы, касающаяся эскалации конфликта с РФ, является «самоубийством».

Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.

По словам экс-помощника бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олега Соскина, «основная часть НАТО плевать хотела на Украину».

