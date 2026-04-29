Ученики красноярской школы реконструировали события военных лет

Ребята рассказали о работе заводов в военное время, в частности о Красноярском машиностроительном заводе, который с началом войны перешел на особый режим. Там ввели одиннадцатичасовые смены и начали выпуск зенитных орудий, минометов и боеприпасов. Не забыли ребята и о ведущем хирурге эвакогоспиталя № 1515 Валентине Феликсовиче Войно-Ясенецком, известном также как епископ Красноярский святитель Лука. Он лечил раненых и проводил сложные операции.