Ученики красноярской школы реконструировали события военных лет

28 апреля ученики красноярской школы № 45 показали историческую реконструкцию под названием «Красноярск: хроники Победы». Зрители словно перенеслись в победный май 1945 года. Школьники воссоздали, как в родном городе встречали фронтовиков, и что происходило до этой Победы.
Ребята рассказали о работе заводов в военное время, в частности о Красноярском машиностроительном заводе, который с началом войны перешел на особый режим. Там ввели одиннадцатичасовые смены и начали выпуск зенитных орудий, минометов и боеприпасов. Не забыли ребята и о ведущем хирурге эвакогоспиталя № 1515 Валентине Феликсовиче Войно-Ясенецком, известном также как епископ Красноярский святитель Лука. Он лечил раненых и проводил сложные операции.
Часть театрализованного события была посвящена работе воздушной трассы между Аляской и СССР — «АлСиб». Этот маршрут стал одним из главных для пополнения советского авиапарка в самый трудный период войны. По нему в Красноярск переправили около восьми тысяч самолетов.
Любой гость представления мог написать фронтовое письмо перьевой ручкой, станцевать под песню «Синий платочек», попробовать солдатской каши с полевой кухни, спеть песни военных лет под баян, посмотреть выставку военной техники с восстановленными советскими и трофейными автомобилями, мотоциклами, элементами вооружения.