В Биробиджанском районе из розетки вырвался огонь и погубил кота

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного. Расчёты немедленно выехали на место. Из-под крыши шёл сильный дым. Трое взрослых и трое детей самостоятельно выбрались на улицу. Огнеборцы проникли в дом и обнаружили пламя в детской комнате. Выяснилось, что очагом послужило зарядное устройство, оставленное в розетке.