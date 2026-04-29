В Биробиджанском районе из розетки вырвался огонь и погубил кота

В Биробиджанском районе пожарные МЧС России ликвидировали возгорание в частном доме. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного. Расчёты немедленно выехали на место. Из-под крыши шёл сильный дым. Трое взрослых и трое детей самостоятельно выбрались на улицу. Огнеборцы проникли в дом и обнаружили пламя в детской комнате. Выяснилось, что очагом послужило зарядное устройство, оставленное в розетке.
Кот погиб, задохнувшись угарным газом. Собаку удалось вернуть к жизни. Стены в детской обгорели, остальные помещения закопчены. Госпожнадзор проводит проверку.
МЧС напоминает: не оставляйте зарядные устройства в розетках, объясняйте детям опасность игр с огнём и не перегружайте электрику мощными приборами.
