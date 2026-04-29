Демешин: «Экономика Хабаровского края вышла на рекорд»

Экономика Хабаровского края продолжает расти и обновляет исторические показатели. В эти минуты губернатор Дмитрий Демешин, выступая с отчётом в Законодательной думе, заявил, что регион впервые преодолел планку в 1,7 трлн рублей по валовому региональному продукту.
По его словам, рост фиксируется сразу по нескольким ключевым направлениям. Оборот организаций за последние годы увеличился в 1,3 раза, а доходы консолидированного бюджета достигли 222,6 млрд рублей. Только за год поступления выросли почти на 20 процентов — это более 37 млрд рублей, которые направили на социальные проекты и поддержку жителей.
«Наша экономика не просто стабильна — она показывает устойчивое развитие. Мы видим проблемы, но успешно их преодолеваем и наращиваем ключевые показатели», — отметил Дмитрий Демешин.
Отдельный акцент в докладе сделан на промышленности, которая остаётся основой экономики региона. В отрасли заняты почти 75 тысяч человек, и именно она формирует значительную часть доходов. По итогам 2025 года промышленное производство выросло на 18,2 процента — это один из лучших результатов: край занял первое место в ДФО и второе в России. Рост продолжается и в 2026 году — за первый квартал он составил ещё 5,6 процента.
Основной вклад даёт ресурсный сектор. В регионе зафиксированы рекордные показатели по добыче золота — 34,4 тонны, а также заметный рост по олову и меди. При этом власти делают ставку не только на сырьё: параллельно развивают обрабатывающую промышленность и формируют производственные кластеры.
Ключевым инструментом в этой работе стала хартия промышленного и технологического суверенитета и импортозамещения. К ней уже присоединились более 390 предприятий. За счёт этого выстраиваются кооперационные цепочки между крупными компаниями и малым бизнесом, запускаются новые производства и усиливается локализация.
Власти региона уже ставят следующую цель — довести объём ВРП до 1,9 трлн рублей в ближайшее время, а в перспективе преодолеть рубеж в 2 трлн.