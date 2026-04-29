Демешин: «Экономика Хабаровского края вышла на рекорд»

Отдельный акцент в докладе сделан на промышленности, которая остаётся основой экономики региона. В отрасли заняты почти 75 тысяч человек, и именно она формирует значительную часть доходов. По итогам 2025 года промышленное производство выросло на 18,2 процента — это один из лучших результатов: край занял первое место в ДФО и второе в России. Рост продолжается и в 2026 году — за первый квартал он составил ещё 5,6 процента.