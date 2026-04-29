В Красноярском крае предприниматель не уплатил в бюджет почти 186 млн рублей

Суд вынес приговор руководителю компании за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края. Установлено, что предприниматель использовал реквизиты подконтрольных ему фирм-однодневок, оформлял фиктивные счета-фактуры и включал в налоговые декларации заведомо недостоверные сведения о расходах. В результате незаконного завышения налоговых вычетов и уменьшения налоговой базы, компания не уплатила в бюджет России 185,7 миллиона рубля. Эта сумма признана особо крупным размером. Исковые требования прокурора в интересах России удовлетворены частично — в размере 147,9 миллиона рублей. Мужчине назначено наказание: 2 года лишения свободы условно и испытательным сроком три года. На его деньги и имущество наложен арест.