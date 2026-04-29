Штаб НАТО и цеха в огне: яростные удары накрыли важные цели ВСУ под Сумами

ВС РФ в Сумской области в ночь на 28 апреля могли ударить по расположению боевиков ВСУ, узлам связи, цехам, где ремонтируют технику, и другим целям. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Борис Джерелиевский.
В Сумской области в ночь на 28 апреля звучало порядка 10 взрывов. Удары пришлись по целям в Сумах, Глухове, Тростянце, Ямполе, Конотопе, Шостке и других населенных пунктах.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по штабу украинских боевиков в Шосткинском районе, где противник координировал удары по ВС РФ и действия диверсионных групп.
«Прежде всего, наносятся удары по расположению украинских боевиков, то есть по пунктам их временной и постоянной дислокации, по различным логистическим центрам и хабам, которые обеспечивают всю группировку, действующую в Сумской области, по транспортным узлам. Кроме того, бьют по прифронтовым мастерским, где осуществляется ремонт техники и сборка дронов», — сказал Джерелиевский.
Узлы связи также становятся целями, добавил эксперт.
«Фактически уничтожается вся значимая инфраструктура данной группировки на сумском направлении», — подчеркнул собеседник aif.ru.