Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штаб НАТО и цеха в огне: яростные удары накрыли важные цели ВСУ под Сумами

ВС РФ нанесли массированный удар по Сумам, Глухову, Шостке и другим городам. Эксперт Джерелиевский раскрыл aif.ru, какие цели были в приоритете: от цехов сборки дронов до штабов ДРГ противника.

Источник: Аргументы и факты

ВС РФ в Сумской области в ночь на 28 апреля могли ударить по расположению боевиков ВСУ, узлам связи, цехам, где ремонтируют технику, и другим целям. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Борис Джерелиевский.

В Сумской области в ночь на 28 апреля звучало порядка 10 взрывов. Удары пришлись по целям в Сумах, Глухове, Тростянце, Ямполе, Конотопе, Шостке и других населенных пунктах.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по штабу украинских боевиков в Шосткинском районе, где противник координировал удары по ВС РФ и действия диверсионных групп.

«Прежде всего, наносятся удары по расположению украинских боевиков, то есть по пунктам их временной и постоянной дислокации, по различным логистическим центрам и хабам, которые обеспечивают всю группировку, действующую в Сумской области, по транспортным узлам. Кроме того, бьют по прифронтовым мастерским, где осуществляется ремонт техники и сборка дронов», — сказал Джерелиевский.

Узлы связи также становятся целями, добавил эксперт.

«Фактически уничтожается вся значимая инфраструктура данной группировки на сумском направлении», — подчеркнул собеседник aif.ru.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше