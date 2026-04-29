Мюзикл «Анна Каренина» хабаровского театра претендует на «Золотую маску»

Хабаровский музыкальный театр представит мюзикл «Анна Каренина» в Москве в рамках фестиваля «Золотая маска». Спектакль претендует на престижную премию.
Как сообщили в пресс-службе ХМТ, мюзикл покажут 3 мая на сцене Московского музыкального театра «Геликон-опера». В постановке задействованы 150 человек, включая симфонический оркестр. Коллектив еще репетирует в Хабаровске, стараясь довести до совершенства. А декорации и костюмы уже отправились в столицу грузовым фургоном.
Всего в XXXII сезоне подано 789 заявок из 83 регионов, 163 городов и 454 театров. Отобраны 62 постановки, в число лучших вошли «Анна Каренина», спектакль стал номинантом премии «Золотая Маска» в категории «Оперетта-Мюзикл». В списке наиболее заметных спектаклей сезона и балет ХМТ «Метель» (балетмейстер-постановщик − заслуженный артист Хабаровского края Андрей Крылов).
Напомним, в прошлом году театр получил специальную премию «За мужество и преданность профессии!». Так организаторы конкурса отметили коллектив ХМТ, сумевший пережить трагедию — в 2024-м пожар уничтожил здание театра, оставив труппу без собственного помещения.