Военная техника не будет задействована на Параде в Москве: главное о готовящемся празднике

В 2026 году Парад в честь 9 Мая пройдет в несколько измененном формате. На этот раз на мероприятии не будет задействована военная техника. Это решение обосновывается оперативной обстановкой в стране. Минобороны России поделилось подробностями о предстоящем Параде на Красной площади. Информацию публикует пресс-служба ведомства в мессенджере «Макс».
Так, по Красной площади на День Победы пройдут строем военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов ВС РФ. В ходе трансляции будет продемонстрирована их работа. Кроме того, планируется проведение традиционной части Парада — пролета авиации. Для этого задействуют самолеты российских пилотажных групп. Парад завершат выступлением летчиков штурмовиков Су-25.
«В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил Российской Федерации», — сообщили в Минобороны.
Воспитанники суворовских, нахимовского училищ, а также кадетских корпусов не будут участвовать в военном параде. Мера также связана с оперативной обстановкой.
Попасть на Красную площадь во время Парада не представляется возможным без специальных пригласительных билетов. Увидеть шествие вблизи смогут только ветераны Великой Отечественной войны, их родственники, вдовы ветеранов, главы стран и представители министерств. Однако рассмотреть Парад можно во время репетиций или по телевидению. Чтобы увидеть все своими глазами в День Победы, стоит узнать точные точки нужного маршрута и прийти заранее.
Генеральная репетиция шествия в Москве состоится 7 мая. Оно пройдет на Красной площади. Время начала репетиции совпадает с началом Парада на 9 Мая.
Кроме того, торжественные мероприятия в честь бессмертного праздника пройдут в Петербурге. Парад традиционно начинается с Дворцовой площади. В нем примут участие военнослужащие Ленинградского округа и ветераны Великой Отечественной войны. За шествием можно наблюдать с соседних улиц или через онлайн-трансляцию. Хорошие точки для просмотра Парада — Александровский сад и Дворцовый проезд. После шествия по Невскому проспекту пройдет пробег ретро-автомобилей.