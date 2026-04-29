Шестерых красноярцев осудили за подпольное казино в Северном

Суд признал шестерых жителей Красноярска виновными в организации незаконного игорного бизнеса, но оставил на свободе.
Установлено, что фигуранты создали подпольное казино в помещении по адресу улица Алексеева, 8а.
«Под видом обычного бизнеса было снято помещение у собственника, который не был осведомлен о преступных намерениях арендаторов. Для проведения игр они приобрели профессиональное оборудование, включая 5 столов для покера, рулетку, фишки, колоды карт, а также 52 игровых автомата. В помещении организовали проведение азартных игр (покер, рулетка) и эксплуатацию игровых автоматов вне установленной игорной зоны», — рассказали в объединенной пресс-службе судов края.
По ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой), подсудимым назначено наказание в виде условного лишения свободы на сроки от 1,5 до 2 лет.
