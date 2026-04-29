Демешин: «Спасти судостроительный завод от банкротства было делом чести»

Хабаровский судостроительный завод удалось вывести из предбанкротного состояния и сохранить как производственную площадку. Об этом заявил губернатор Дмитрий Демешин, выступая с отчётом в Законодательной думе края.
По его словам, предприятие к моменту вмешательства фактически было раздроблено и готовилось к продаже. Краевые власти взяли завод под управление, отменили уведомления об увольнении и сохранили коллектив. На рабочие места вернули 258 сотрудников.
«Для нас было делом чести спасти завод. Мы сохранили и предприятие, и людей, которых уже собирались увольнять», — сказал Дмитрий Демешин.
С начала 2026 года предприятие официально перешло под управление региона. Сейчас на его базе формируют единый центр судостроения и судоремонта, объединяя завод с Хабаровской ремонтно-эксплуатационной базой флота. Уже утверждена производственная программа, а ключевая задача на ближайшие месяцы — загрузить предприятие контрактами. Средства на это частично предусмотрены в краевом бюджете, параллельно ведётся работа с федеральным центром.
Отдельно в регионе делают ставку на развитие речной логистики. Власти рассчитывают вернуть Амур в число ключевых транспортных артерий: перевозка грузов по воде дешевле железной дороги, а инфраструктура для этого уже существует. Сейчас завершается подготовка комплексной программы развития судоходства, по которой край работает с федеральными ведомствами и рассчитывает на поддержку.