Демешин: «Спасти судостроительный завод от банкротства было делом чести»

С начала 2026 года предприятие официально перешло под управление региона. Сейчас на его базе формируют единый центр судостроения и судоремонта, объединяя завод с Хабаровской ремонтно-эксплуатационной базой флота. Уже утверждена производственная программа, а ключевая задача на ближайшие месяцы — загрузить предприятие контрактами. Средства на это частично предусмотрены в краевом бюджете, параллельно ведётся работа с федеральным центром.