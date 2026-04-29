Для школьников Хабаровска провели мастер-классы по тактической медицине

Отдельное внимание в рамках мастер-класса было уделено вопросам воздушной и наземной эвакуации пострадавших. Учащимся объяснили различия между способами эвакуации, порядок подготовки пострадавшего к транспортировке, меры безопасности и взаимодействие с медицинскими службами. Были продемонстрированы основные методы перемещения пострадавших в зависимости от характера травм и условий местности.