Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для школьников Хабаровска провели мастер-классы по тактической медицине

Ребята отрабатывали навыки остановки кровотечения, наложения жгутов и повязок.

Источник: AmurMedia

Дальневосточное гвардейское объединение ВВС и ПВО ВКС России продолжает реализацию образовательных мероприятий для молодёжи региона, проводя мастер‑классы (12+) по тактической медицине и первой медицинской помощи в образовательных учреждениях Хабаровского края. Очередное занятие прошло в средней общеобразовательной школе № 43 г. Хабаровска, сообщает пресс-служба МО РФ.

«Мастер-класс включал лекционную и практическую части, направленные на формирование у школьников базовых навыков действий в чрезвычайных ситуациях. Учащимся рассказали о принципах тактической медицины, алгоритме первичного осмотра пострадавшего, правилах обеспечения собственной безопасности и приоритетах оказания помощи до прибытия специалистов», — говорится в сообщении.

Для школьников Хабаровска провели мастер-классы по тактической медицине. Фото: Пресс-служба МО РФ.

Практическая часть стала ключевым элементом занятия. Ребята отрабатывали навыки остановки кровотечения, наложения жгутов и повязок, определения признаков критических состояний и проведения первичного осмотра.

Отдельное внимание в рамках мастер-класса было уделено вопросам воздушной и наземной эвакуации пострадавших. Учащимся объяснили различия между способами эвакуации, порядок подготовки пострадавшего к транспортировке, меры безопасности и взаимодействие с медицинскими службами. Были продемонстрированы основные методы перемещения пострадавших в зависимости от характера травм и условий местности.

Проведение подобных мастер-классов способствует повышению уровня медицинской грамотности школьников, формирует ответственное отношение к вопросам безопасности и развивает готовность действовать в экстремальных ситуациях.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что хабаровские студенты и школьники стали частью Всероссийского корпуса спасателей.