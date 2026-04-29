Дальневосточное гвардейское объединение ВВС и ПВО ВКС России продолжает реализацию образовательных мероприятий для молодёжи региона, проводя мастер‑классы (12+) по тактической медицине и первой медицинской помощи в образовательных учреждениях Хабаровского края. Очередное занятие прошло в средней общеобразовательной школе № 43 г. Хабаровска, сообщает пресс-служба МО РФ.
«Мастер-класс включал лекционную и практическую части, направленные на формирование у школьников базовых навыков действий в чрезвычайных ситуациях. Учащимся рассказали о принципах тактической медицины, алгоритме первичного осмотра пострадавшего, правилах обеспечения собственной безопасности и приоритетах оказания помощи до прибытия специалистов», — говорится в сообщении.
Для школьников Хабаровска провели мастер-классы по тактической медицине. Фото: Пресс-служба МО РФ.
Практическая часть стала ключевым элементом занятия. Ребята отрабатывали навыки остановки кровотечения, наложения жгутов и повязок, определения признаков критических состояний и проведения первичного осмотра.
Отдельное внимание в рамках мастер-класса было уделено вопросам воздушной и наземной эвакуации пострадавших. Учащимся объяснили различия между способами эвакуации, порядок подготовки пострадавшего к транспортировке, меры безопасности и взаимодействие с медицинскими службами. Были продемонстрированы основные методы перемещения пострадавших в зависимости от характера травм и условий местности.
Проведение подобных мастер-классов способствует повышению уровня медицинской грамотности школьников, формирует ответственное отношение к вопросам безопасности и развивает готовность действовать в экстремальных ситуациях.
