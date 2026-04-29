Жителям частного сектора напоминают о пожарной безопасности в Приморье

Рейды проходят с участием МЧС и добровольцев.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники администрации Владивостока и Главного управления МЧС России по Приморскому краю продолжают проводить профилактические мероприятия в частном секторе. 28 апреля такой рейд прошел в Советском районе с участием заместителя главы администрации Владивостока Дмитрия Свитайло и добровольцев из Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Жителям напомнили о необходимости вовремя выкашивать сухую траву, разбирать старые постройки и осторожно сжигать мусор. Особое внимание уделили установке автономных дымовых пожарных извещателей, особенно в помещениях с печным отоплением.

«Извещатели позволяют обнаружить возгорание на начальной стадии. Это значительно увеличивает шансы быстро ликвидировать очаг возгорания и предотвратить распространение огня. Позаботьтесь о себе и близких, не пренебрегайте возможностью сделать свой дом безопаснее», — рассказал Дмитрий Свитайло.

Администрация Владивостока разработала порядок льготного предоставления пожарных извещателей. По поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко датчики бесплатно устанавливают в деревянных домах, где проживают семьи с детьми и семьи участников специальной военной операции. Для получения датчика необходимо обращаться в администрацию по месту жительства.