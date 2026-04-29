Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярск приедет новая партия газомоторных автобусов

Еще 100 новых газомоторных автобусов завезут в Красноярск. Об этом сообщил накануне глава города Сергей Верещагин. Лизинговая компания, которая стала.

Еще 100 новых газомоторных автобусов завезут в Красноярск. Об этом сообщил накануне глава города Сергей Верещагин. Лизинговая компания, которая стала победительницей аукциона, поставит первые газовые автобусы марки ЛиАЗ. Этой поставкой полностью заменим парк машин автотранспортного предприятия № 5, — отмечает мэр. Автобусы в краевой центр приобретаются в рамках подготовки к 400-летию. Первая часть таких машин на газе уже вышла на маршруты в 2025 году — 150 экологичных автобусов сейчас активно используются горожанами. Напомним, в мэрии сообщали об открытии еще одной заправочной станции. Одна появилась в прошлом году в КПАТП № 7, еще одну планировали открыть как раз на территории КПАТП № 5.