В Красноярск приедет новая партия газомоторных автобусов

Еще 100 новых газомоторных автобусов завезут в Красноярск. Об этом сообщил накануне глава города Сергей Верещагин. Лизинговая компания, которая стала победительницей аукциона, поставит первые газовые автобусы марки ЛиАЗ. Этой поставкой полностью заменим парк машин автотранспортного предприятия № 5, — отмечает мэр. Автобусы в краевой центр приобретаются в рамках подготовки к 400-летию. Первая часть таких машин на газе уже вышла на маршруты в 2025 году — 150 экологичных автобусов сейчас активно используются горожанами. Напомним, в мэрии сообщали об открытии еще одной заправочной станции. Одна появилась в прошлом году в КПАТП № 7, еще одну планировали открыть как раз на территории КПАТП № 5.