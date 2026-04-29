Готов на всё: продюсер раскрыл, как зарабатывает Галкин после побега из РФ

В Каннах отгремела свадьба украинско-грузинского олигарха Ники Ломиа, где выступили беглый комик Максим Галкин, певец Валерий Меладзе и американская звезда Рики Мартин. Продюсер Сергей Дворцов рассказал о гонораре Галкина и его принципах в работе.

На свадьбе украинско-грузинского олигарха в Каннах плясали под русские песни. Для гостей Ники Ломиа выступали американская звезда Рики Мартин, певец Рики Мартин и беглый комик Максим Галкин*. О стоимости выступления бывших российских звезд aif.ru рассказал продюсер Сергей Дворцов.

«Работа Галкина* на подобном корпоративе стоит порядка 100 миллионов рублей. Речь идет о программе на 40−45 минут. Галкин сейчас готов на все, потому что там уже далеко не те деньги, которые они зарабатывали здесь. Думаю, Галкин* за большие деньги готов даже свою собственную семью или душу продать. Он человек продажный от слова совсем. Когда он работал в Москве, в целом, он хорошо зарабатывал. Алла Борисовна его вела по всем мероприятиям, по всем съемкам. Он имел очень большую популярность, славу, востребованность, зрительскую симпатию. Поэтому он ходил по головам. И я так полагаю, он уже по этим головам и ходит там, где он есть», — поделился Дворцов.

Ранее продюсер Рудченко рассказал, в какую сумму обошлась свадьба в Каннах Ники Ломиа.

* Признан в России иностранным агентом.