Эксперт рассказала, как кешбэк и учет расходов помогают снизить тревогу

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Импульсивные покупки вызывают сожаление и напряжение после кратковременного эмоционального подъема, однако даже мелкая сэкономленная сумма воспринимается мозгом как победа и снижает фоновый стресс, рассказала РИА Новости эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова.
«Импульсивные покупки часто сопровождаются кратковременным эмоциональным подъемом, но затем могут вызывать сожаление и внутреннее напряжение… Когда человеку удается сократить расходы или вернуть часть средств через кешбэк и программы лояльности, мозг фиксирует это как достижение», — сказала Тарасова.
Даже небольшая сэкономленная сумма воспринимается как результат усилий, отметил она. «Возникает эффект “малой победы”, который повышает мотивацию продолжать рациональное поведение», — подчеркнула Тарасова.
По ее словам, даже 2−5% возврата при постоянных расходах со временем создают заметный финансовый буфер, что усиливает чувство устойчивости.
Она также отметила, что главный триггер тревоги — неопределенность. Как только человек перестает понимать, куда уходят деньги, мозг уходит в режим фонового напряжения. При этом рациональный подход начинается с фиксации всех финансовых операций.
«Даже базовый учет снижает ощущение хаоса. Появляется чувство управляемости: деньги перестают быть стихийным процессом и превращаются в прогнозируемую систему», — пояснила эксперт.
Она пояснила, что рациональное потребительское поведение — это привычка. Так, если регулярно следить за тем, куда уходят деньги, заранее продумывать крупные покупки, пользоваться скидками и бонусами, а также отменять ненужные подписки, то со временем уровень стресса будет постепенно уменьшаться.
«Когда базовые финансовые процессы автоматизированы, высвобождается когнитивный ресурс. Человек меньше думает о финансах в тревожном ключе и больше — о целях и планах», — заключила Тарасова.