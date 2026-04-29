День пожарной охраны отметят в Хабаровске кроссфитом и маршем

Отметить День пожарной охраны позвали хабаровчан 30 апреля. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по случаю праздника на территории арены «Ерофей» состоится выставка, пройдут конкурсы и показательные выступления огнеборцев.
Старт праздничной программе даст звук артиллерийского залпа в 15 часов. Торжественная часть включает также чествование представителей пожарной охраны и марш парадных коробок сотрудников ведомства.
Позже уже традиционно на площадке развернется зрелищное действо: пройдут показательные выступления по спасению условных пострадавших при ДТП, боевое развертывание, кроссфит, пожарный триколор.
Сами гости праздника смогут также примерить на себя роль настоящего пожарного: развернуть рукавную линию для тушения условного «очага возгорания», примерить экипировку.
Помимо этого, организаторы праздника подготовили конкурсы, викторины, выставку современной пожарной и спасательной техники. Гости мероприятия познакомятся с новинками пожарно-спасательного вооружения и пообщаются с ветеранами пожарной службы.
В этот день будет развернута и полевая кухня, где можно будет попробовать кашу и чай.