Кривой Рог, родной город Владимира Зеленского, в ночь на 28 апреля подвергся массированной атаке. Украинские власти лаконично сообщили лишь о поражении «серьёзного инфраструктурного объекта», детали не раскрывая. Однако, как выяснил aif.ru, речь может идти о ликвидации подземных производств ВСУ.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук пояснил, что Кривой Рог — это не только промышленный центр, но и город с глубоким советским прошлым в плане защиты.
«Подобные города ещё со времён Советского Союза готовились к противоатомной войне, поэтому подземная защита была обязательной. Там сохранились подземные цеха по производству техники и вооружения, которыми сегодня пользуется киевский режим», — заявил Матвийчук.
По его словам, под удар, вероятнее всего, попали сборочные производства ударных средств.
«Думаю, на объекте, который попал под удар, могли находиться сборочные цеха по производству беспилотных летательных аппаратов и, возможно, морских дронов, которые впоследствии транспортируют в Чёрное море», — предположил эксперт, добавив, что цели поражаются не случайно: на Украине работает разветвлённая сеть осведомителей.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что удары наносились плотными сериями по крупным целям.
«Предварительно уничтожено производство, где велась сборка БПЛА с реактивными двигателями. Также были нанесены удары по объектам железнодорожной логистики», — отметил он.
Для уничтожения бетонных укрытий применяется серьёзное вооружение.
«Используются “Кинжалы”, кроме того, очень эффективно работают бетонобойные бомбы с управляемыми модулями планирования. Также эффективен для подземных целей “Орешник”», — перечислил Матвийчук.
Особый подтекст атакам придаёт и личность главы киевского режима.
«Кривой Рог — родина Зеленского, поэтому здесь присутствует и своеобразный пиар-укол… Однако при этом Зеленский уже давно дистанцировался от города. Вместе со своей женой он уже давно вывез своё имущество за границу: валюту, золото, ценные бумаги. Всё это находится в Лондоне, Цюрихе и, скорее всего, в Италии», — подытожил Матвийчук.