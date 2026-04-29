Учи.ру: 36% школьников еще не начали подготовку к ОГЭ и ЕГЭ

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Лишь 12% российских школьников считают себя полностью готовыми к ОГЭ и ЕГЭ, в то время как 36% еще не приступали к системной подготовке за месяц до начала экзаменов. Такие данные получила образовательная платформа Учи.ру в ходе исследования, результаты которого есть в распоряжении ТАСС.
«За месяц до ОГЭ и ЕГЭ лишь 12% школьников считают себя полностью готовыми к экзаменам, тогда как 36% еще не начинали подготовку. При этом почти каждый второй (47%) не может быстро назвать темы, в которых у него есть пробелы», — говорится в сообщении.
Средний уровень уверенности школьников в своей готовности составил 3,29 балла из 5 возможных. 65% опрошенных уверены, что высокий балл достигается через регулярную практику типовых заданий. Чаще всего подготовка проходит на уроках (64%) и в рамках самостоятельной работы (57%). Дополнительные занятия в школе берут 33%, еще 28% занимаются с репетитором, 19% — на курсах. При этом 62% школьников испытывают трудности с определением собственных пробелов в знаниях, и только 38% понимают, над чем именно им стоит поработать, уточнили в пресс-службе.
Основной период ЕГЭ в 2026 году стартует 1 июня.