Учи.ру: 36% школьников еще не начали подготовку к ОГЭ и ЕГЭ

Средний уровень уверенности школьников в своей готовности составил 3,29 балла из 5 возможных. 65% опрошенных уверены, что высокий балл достигается через регулярную практику типовых заданий. Чаще всего подготовка проходит на уроках (64%) и в рамках самостоятельной работы (57%). Дополнительные занятия в школе берут 33%, еще 28% занимаются с репетитором, 19% — на курсах. При этом 62% школьников испытывают трудности с определением собственных пробелов в знаниях, и только 38% понимают, над чем именно им стоит поработать, уточнили в пресс-службе.