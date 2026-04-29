Бережливые технологии в больницах спасают жизни в Хабаровском крае

В Хабаровском крае внедрение программ повышения производительности труда дошло до социальной сферы и уже даёт ощутимые результаты. Об этом заявил губернатор Дмитрий Демешин, выступая с отчётом в Законодательной думе региона.
По его словам, с 2024 года такие программы запустили уже 37 учреждений — это школы, детские сады, больницы, учреждения культуры, социальной защиты и спорта. Речь идёт о пересмотре процессов, чтобы сократить время ожидания и упростить получение услуг для людей.
Самый наглядный результат, как отметил глава региона, показала больница имени Шевчук в Комсомольске-на-Амуре. В отделении неврологии удалось кардинально изменить ситуацию с обеспечением пациентов льготными лекарствами.
«Если раньше рецепты получали только около 10 процентов пациентов, то сейчас — 100 процентов в течение пяти рабочих дней. Это конкретные спасённые жизни и здоровье людей», — сказал Дмитрий Демешин.
В краевом правительстве рассчитывают, что подобные практики будут масштабированы на другие учреждения. Основная цель — не формальные показатели, а реальное улучшение качества и доступности медицинской и социальной помощи.