Юлия Снигирь опубликовала фото с 10-летним сыном от Евгения Цыганова

Актриса Юлия Снигирь опубликовала в соцсети редкое фото 10-летнего сына Федора от коллеги Евгения Цыганова. Звездный наследник в прошлом месяце отпраздновал день рождения.
Артистка показала снимок, на котором едва ли удастся разглядеть лицо мальчика. Но даже такой ракурс не помешал поклонникам увидеть сходство Федора со своими знаменитыми родителями.
«Юленька, как вы все похожи. Вы родили те же глаза, как у вас»; «Какие же крутые»; «Лучшие», — написали фолловеры.
Снигирь и Цыганов поженились в 2019 году. Их сын Федор — единственный общий ребенок. До брака с Цыгановым актриса была замужем за Алексеем Снигирем, но после восьми лет брака они развелись. Артист же состоял в отношениях с коллегой Ириной Леоновой до 2015 года, от которой у него семеро детей.
Актриса Анна Банщикова опубликовала редкий снимок повзрослевшего сына Александра. 20 апреля ему исполнилось 17 лет. Она обратилась к наследнику на своей странице в социальной сети.