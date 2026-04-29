В Ачинске клиент отсудил у магазина втрое больше за неподходящую запчасть

Житель Ачинска купил в интернет‑магазине ООО «Эксперт» запчасти для автомобиля. После покупки он отправился в автосервис, чтобы установить детали, — и тут выяснилось, что передний стабилизатор не подходит по размеру, сообщает Роспотребнадзор Красноярск.
Мужчина попросил продавца вернуть деньги, но получил отказ. В компании заявили, что запчасть нельзя принять обратно: на ней нашли сколы и задиры на лакокрасочном слое, а также повреждения резьбы — это, по мнению продавца, доказывало, что деталь пытались установить. Покупатель объяснял, что проверить соответствие запчасти без вскрытия упаковки было невозможно, но его доводы не приняли во внимание.
Попытки уладить ситуацию без суда не дали результата, и мужчина обратился за помощью к специалистам — те помогли составить исковое заявление.
Суд встал на сторону потребителя и постановил взыскать с ООО «Эксперт» 5 263 рубля. Из этой суммы 1 509 рублей — стоимость самой запчасти, 2 000 рублей компенсируют моральный вред, ещё 1 754 рубля — штраф. Решение суда уже вступило в законную силу.
