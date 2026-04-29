В Ачинске клиент отсудил у магазина втрое больше за неподходящую запчасть

Мужчина попросил продавца вернуть деньги, но получил отказ. В компании заявили, что запчасть нельзя принять обратно: на ней нашли сколы и задиры на лакокрасочном слое, а также повреждения резьбы — это, по мнению продавца, доказывало, что деталь пытались установить. Покупатель объяснял, что проверить соответствие запчасти без вскрытия упаковки было невозможно, но его доводы не приняли во внимание.