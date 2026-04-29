Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Демешин: «Хабаровский край подаёт заявки ещё на три технопарка»

В Хабаровском крае расширяют индустриальную инфраструктуру для малого и среднего бизнеса и готовят запуск новых технопарков. Об этом заявил губернатор Дмитрий Демешин, выступая с отчётом в Законодательной думе региона.

По его словам, существующие площадки уже работают на пределе. Индустриальный парк «Авангард» полностью заполнен — свободных площадей там не осталось. Это, как отметил глава региона, стало сигналом к активному наращиванию новых производственных территорий.

«Площадка “Авангард” сегодня заполнена полностью, ни одного свободного квадратного метра. Это значит, что нам нужно создавать новые площади и двигаться дальше», — сказал Дмитрий Демешин.

Ключевым проектом станет технопарк «Амур». На его строительство регион получил федеральную поддержку — 500 млн рублей выделило Минэкономразвития. Уже в мае ожидается получение разрешения на строительство, после чего начнутся работы. Срок реализации — около двух лет, запуск намечен на 2028 год.

Параллельно край подаёт заявки ещё на три технопарка. Вместе с Минвостокразвития и корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики строятся шесть дополнительных производственных корпусов на площадках ТОР в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре — под новых резидентов.

Отдельно Демешин сообщил, что в мае в Хабаровске планируется встреча с участием заместителя председателя правительства России — полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева и глав дальневосточных регионов. На ней обсудят кооперацию и совместные проекты, которые должны усилить экономику всего Дальнего Востока.

