Демешин: «Хабаровский край подаёт заявки ещё на три технопарка»

В Хабаровском крае расширяют индустриальную инфраструктуру для малого и среднего бизнеса и готовят запуск новых технопарков. Об этом заявил губернатор Дмитрий Демешин, выступая с отчётом в Законодательной думе региона.
По его словам, существующие площадки уже работают на пределе. Индустриальный парк «Авангард» полностью заполнен — свободных площадей там не осталось. Это, как отметил глава региона, стало сигналом к активному наращиванию новых производственных территорий.
«Площадка “Авангард” сегодня заполнена полностью, ни одного свободного квадратного метра. Это значит, что нам нужно создавать новые площади и двигаться дальше», — сказал Дмитрий Демешин.
Ключевым проектом станет технопарк «Амур». На его строительство регион получил федеральную поддержку — 500 млн рублей выделило Минэкономразвития. Уже в мае ожидается получение разрешения на строительство, после чего начнутся работы. Срок реализации — около двух лет, запуск намечен на 2028 год.
Параллельно край подаёт заявки ещё на три технопарка. Вместе с Минвостокразвития и корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики строятся шесть дополнительных производственных корпусов на площадках ТОР в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре — под новых резидентов.
Отдельно Демешин сообщил, что в мае в Хабаровске планируется встреча с участием заместителя председателя правительства России — полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева и глав дальневосточных регионов. На ней обсудят кооперацию и совместные проекты, которые должны усилить экономику всего Дальнего Востока.