РКК направил в Донбасс 400 тонн воды для нужд людей

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российский Красный Крест (РКК) направил в Донбасс в 2025 году свыше 400 тонн воды для потребностей местных жителей, рассказал в интервью ТАСС глава РКК Павел Савчук.
«В 2025 году было очень много запросов на воду, и более 400 тонн воды мы направили [в Донбасс]. Это больше 85 тыс. пятилитровых бутылок чистой питьевой воды, потому что, конечно, доступ к чистой питьевой воде является одним из самых ключевых для благополучной и здоровой жизни человека», — сказал Савчук.
Также он рассказал, что в 2024 году была организована масштабна гуманитарная акция по обеспечению местных жителей углем. Свыше 850 тонн угля были переданы на нужды людей, оставшихся без электричества.