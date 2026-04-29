Расплата на балконе: в Сумах найдены и взорваны командиры ВСУ, бившие по РФ

ВС РФ уничтожили «Сумской балкон» и подходят к областному центру. Военный эксперт Джерелиевский сообщил о ситуации на сумском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Российские войска наращивают давление на сумском направлении, планомерно уничтожая так называемый «Сумской балкон» — приграничный плацдарм, который украинские формирования использовали для запуска беспилотников вглубь РФ. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Борис Джерелиевский.

«Я думаю, активизация ударов связана с определенными задачами на этом направлении у наших войск, в том числе с интенсификацией наступательных действий. Подразделения уничтожают “Сумской балкон” — это плацдарм, который использовался ВСУ для запуска дронов в глубину территории России», — сказал Джерелиевский.

Также эксперт отметил, что армия РФ почти вплотную подошла к Сумам.

В ночь на 28 апреля в Сумской области было зафиксировано порядка десяти взрывов. Целями ударов стали объекты противника в Сумах, Глухове, Тростянце, Ямполе, Конотопе, Шостке и других населённых пунктах.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о поражении штаба украинских боевиков в Шосткинском районе. По его данным, именно там противник координировал удары по российским войскам, а также руководил действиями диверсионно-разведывательных групп.

По мнению Джерелиевского, в пораженном штабе могли находиться генералы ВСУ и инструкторы НАТО.

