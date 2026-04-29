Российские военные взяли Константиновку в клещи и ведут зачистку города, выявляя и ликвидируя группы боевиков ВСУ. Как сообщил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, в катакомбах цинкового завода, который сейчас штурмуют ВС РФ, засели более 400 украинских военных.
«Цинковый завод — это здание еще советской постройки, достаточно серьёзно укреплённый район. Там находится более 400 боевиков. Основная сложность операции заключена в том, что они рассредоточены по норам, и их приходится “выкуривать”», — сказал он.
Иванников отметил, что на цинковом заводе командование ВСУ бросило «смертников».
«Западные наёмники и их кураторы стараются заранее покинуть самые опасные участки передовой. В Константиновке командиры ВСУ оставили на верную гибель рядовых, штрафников, которые ранее самовольно покинули воинские части, были пойманы на территории Украины ТЦК и направлены на самый горячий участок линии боевого соприкосновения. Это вчерашние дезертиры, которые потерялись не только в своих убеждениях, но и во времени, и в происходящих событиях, и не знают, как им выбраться», — добавил военный эксперт.
Цинковый завод в Константиновке, как и другие крупные комбинаты Донбасса, входит в так называемый «фортификационный пояс». Его удержание имеет большое значение для киевского режима не только с военной, но и с политической точки зрения. Российские военные, несмотря на сложности, уверенно продвигаются по территории промзоны, выполнена частичная зачистка ее северной части промзоны, ведется методичное давление с использованием авиации, включая бомбовые удары по штабам и пунктам временной дислокации ВСУ в прилегающей застройке.