Красноярцев предупредили о запрете на продажу опасной воды «Джермук»

С 28 апреля 2026 года на территории России приостановлен ввоз и оборот минеральной воды «Джермук». Ограничение касается нескольких партий, сообщает Роспотребнадзор Красноярск.
Причина запрета — несоответствие продукции заявленной на этикетке информации. Лабораторные исследования показали, что в воде превышено содержание гидрокарбонат‑ионов, хлоридов и сульфатов. Из‑за этого у покупателей могут сложиться неверные представления о лечебных свойствах напитка, а его употребление способно негативно повлиять на здоровье.
Чтобы оперативно остановить продажу, Роспотребнадзор направил соответствующие указания в ООО «Оператор‑ЦРПТ». Теперь реализация этой минеральной воды через систему маркировки товаров будет заблокирована.
Ведомство продолжает следить за ситуацией с оборотом «Джермука» на территории страны.
Напомним, житель Владикавказа получил ожог пищевода и погиб после употребления этой минералки.