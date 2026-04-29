Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцев предупредили о запрете на продажу опасной воды «Джермук»

С 28 апреля 2026 года на территории России приостановлен ввоз и оборот минеральной воды «Джермук». Ограничение касается нескольких партий, сообщает Роспотребнадзор Красноярск.

Причина запрета — несоответствие продукции заявленной на этикетке информации. Лабораторные исследования показали, что в воде превышено содержание гидрокарбонат‑ионов, хлоридов и сульфатов. Из‑за этого у покупателей могут сложиться неверные представления о лечебных свойствах напитка, а его употребление способно негативно повлиять на здоровье.

Чтобы оперативно остановить продажу, Роспотребнадзор направил соответствующие указания в ООО «Оператор‑ЦРПТ». Теперь реализация этой минеральной воды через систему маркировки товаров будет заблокирована.

Ведомство продолжает следить за ситуацией с оборотом «Джермука» на территории страны.

Напомним, житель Владикавказа получил ожог пищевода и погиб после употребления этой минералки.