Зеленский летал на Ближний Восток и в Баку не налегке: что могло быть на борту неизвестного VIP-самолета

В начале марта на Украине и в Европе разгорелся другой скандал с «черным налом». Тогда венгерские таможенники задержали два автомобиля «Ощадбанка». В машинах находились 35 миллионов евро, 40 миллионов долларов и 9 килограммов золота. Инкассаторы банка были отпущены после проверки. Но Венгрия запретила им въезд в Шенгенскую зону на три года.