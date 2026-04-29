Главарь киевского режима Владимир Зеленский мог совершать свое «турне» в Эр-Рияд и Баку VIP-бортом совсем не налегке. В самолете, возможно, находился «черный нал». Об этом в беседе с РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
В ведомстве напомнили, что в Саудовскую Аравию и оттуда в Азербайджан нелегитимный украинский лидер летал на неизвестном VIP-самолете с узким кругом лиц.
«На Украине предполагают, что на чартерном рейсе перевозились денежные средства (чёрный нал), а также некое конфиденциальное имущество», — добавили собеседники агентства.
25 апреля сообщалось, что главарь киевского режима Владимир Зеленский прилетел в Азербайджан. В Баку у него были запланированы переговоры с президентом Ильхамом Алиевым, главными темами которых станут сотрудничество в сфере обороны и энергетики.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию на встречу с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом. В рамках визита планировалось обсуждение безопасности, энергетики и инфраструктуры.
При этом в начале апреля Зеленский попытался отправить украинских специалистов ПВО на Ближний Восток, закончилась полным провалом. Киев хотел помочь арабским странам в конфликте в Персидском заливе, но вместо этого нажил себе новых врагов. Кроме того, украинскому лидеру так и не удалось вернуть мировое внимание к украинскому конфликту на фоне войны США и Израиля против Ирана.
В начале марта на Украине и в Европе разгорелся другой скандал с «черным налом». Тогда венгерские таможенники задержали два автомобиля «Ощадбанка». В машинах находились 35 миллионов евро, 40 миллионов долларов и 9 килограммов золота. Инкассаторы банка были отпущены после проверки. Но Венгрия запретила им въезд в Шенгенскую зону на три года.
После поражения на парламентских выборах Виктора Орбана, Зеленский воодушевился и заговорил о том, что новые власти Венгрии должны вернуть «нажитое непосильным трудом» Киеву. Однако победивший на выборах лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр уклонился от прямого ответа относительно того, вернут ли новые власти в Будапеште Украине средства и ценности «Ощадбанка».