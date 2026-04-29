В «Авито работа» назвали самых высокооплачиваемых офисных специалистов в РФ

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Самыми высокооплачиваемыми специалистами в офисном сегменте в России за первый квартал 2026 года стали аналитики данных, в среднем им предлагали почти 168 тыс. рублей в месяц. Это следует из исследования «Авито работы», которое есть в распоряжении ТАСС.
Уточняется, что эти специалисты занимаются сбором, обработкой и анализом больших массивов данных. Также они помогают бизнесу находить закономерности и принимать решения на основе метрик.
На втором месте оказались бизнес-аналитики. Они анализируют бизнес-процессы и показатели компании, выявляя точки роста. В среднем им предлагали почти 153 тыс. рублей в месяц.
На третьем — аналитики, специализирующиеся на данных о продажах, клиентах и внутренних процессах. Их средние зарплатные предложения за первый квартал 2026 года — около 152 тыс. рублей в месяц.