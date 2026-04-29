В «Авито работа» назвали самых высокооплачиваемых офисных специалистов в РФ

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Самыми высокооплачиваемыми специалистами в офисном сегменте в России за первый квартал 2026 года стали аналитики данных, в среднем им предлагали почти 168 тыс. рублей в месяц. Это следует из исследования «Авито работы», которое есть в распоряжении ТАСС.