В России приостановили оборот одной из минералок

Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот на территории России минеральной природной лечебно-столовой питьевой газированной воды «Джермук».

О введении с 28 апреля временной санитарной меры сообщается на сайте ведомства.

Эксперты выяснили, что минералка «Джермук» с датой изготовления 17.02.2026, 05.03.2026, 13.03.2026, 12.01.2026, 18.11.2025, 19.02.2026, 24.11.2025, 27.03.2026, 10.01.2026, 22.11.2025, 23.10.2025 не соответствует информации, указанной в маркировке, что является нарушением требований законодательства о безопасности упакованной питьевой воды.

«В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната — иона, хлоридов и сульфатов. Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению, ухудшению здоровья», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Ведомство направило информацию в ООО «Оператор-ЦРПТ» с целью приостановить возможность реализации минеральной воды «Джермук». Ситуация остается на контроле.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.