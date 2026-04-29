РФ выразила демарш США за «неприятный казус»: американцы по ошибке не допустили члена делегации до мероприятия G20

Итальянский премьер Джорджа Мелони, напротив, раскритиковала инициативу США пригласить Владимира Путина на саммит G20. Она заявила, что Запад должен просить российского лидера «сделать шаг навстречу». Джорджа Мелони сообщила, что не общалась по этому поводу с Дональдом Трампом. Она при этом уведомила, что отношения между Римом и Вашингтоном остаются устойчивыми.