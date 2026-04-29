РФ выразила демарш США за «неприятный казус»: американцы по ошибке не допустили члена делегации до мероприятия G20

Американцы допустили техническую ошибку при согласовании участников подготовительных мероприятий саммита Группы двадцати. В итоге США исключили одного из членов российской делегации. РФ в связи с этим инцидентом выразила американцам демарш. Об этом рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский во время заседания международного совета по сотрудничеству и инвестициям.
Дипломат назвал «неприятным казусом» недопуск члена делегации до участия во встречах Бреттон-Вудских институтов. Спикер уточнил, что у исключенного из мероприятий делегата была на руках оформленная виза.
«Оказалось, что не прошли все этапы согласования», — оповестил Дмитрий Биричевский.
Он обвинил американскую сторону в неспособности честно выполнять председательские функции. Дипломат напомнил, что на США были возложены некоторые важные обязанности.
«Мы уже сделали по двусторонним каналам демарш. И будем надеяться, что это подействуют. Иначе нам придется принимать более жесткие меры», — заключил Дмитрий Биричевский.
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал приглашение Москвы на саммит G20. Он напомнил, что РФ всегда была частью «Большой двадцатки». В этом году президент США Дональд Трамп лично пригласил российского лидера Владимира Путина поучаствовать в мероприятиях G20.
Председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо счел правильным решением приглашение представителей РФ на планируемый саммит «Большой двадцатки». Он подчеркнул, что западные политики должны вести переговоры с Россией. Он призвал также возобновить с Москвой торговлю и отказаться от «глупой воинственной» риторики по отношению к РФ.
Итальянский премьер Джорджа Мелони, напротив, раскритиковала инициативу США пригласить Владимира Путина на саммит G20. Она заявила, что Запад должен просить российского лидера «сделать шаг навстречу». Джорджа Мелони сообщила, что не общалась по этому поводу с Дональдом Трампом. Она при этом уведомила, что отношения между Римом и Вашингтоном остаются устойчивыми.