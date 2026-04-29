Новый аэровокзал открыли в селе Ванавара

Модульное здание нового аэровокзала запустили в селе Ванавара Красноярского края. Аэропорт там работает уже почти 80 лет. Населенный пункт является важным транспортным узлом, связывающим малые территории Эвенкии с Красноярском. По информации Росавиации, только с начала текущего года аэропорт обслужил 2,4 тысячи пассажиров, за прошедший год показатель в разы больше — почти 11 тысяч. [caption id= «attachment_365656» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Росавиация[/caption] Помимо пассажирских и грузовых перевозок, выполняются санитарные рейсы для оказания срочной медицинской помощи, перевозка детей из малых сел в интернаты, доставка продовольствия в отдаленные села, — рассказывают в Федеральном агентстве воздушного транспорта. Обновлять инфраструктуру в аэропорту будут продолжать. Сейчас есть планы до конца 2030 года — по федеральному проекту «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта» планируется капитальный ремонт аэродрома, монтаж склада и замена светосигнального оборудования. Напомним, ранее современный аэровокзал открыли в Кодинске. Там возвели новое здание площадью более 800 кв. м.