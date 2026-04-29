Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский покинул пост

Алексей Поддубский официально ушел с поста главного тренера «СКА-Хабаровск». Контракт расторгли по соглашению сторон, говорится в соцсетях футбольного клуба.
Девять игр без побед, два подряд разгрома с одинаковым счетом 0:3 и 14-е место в турнирной таблице Первой лиги — такой багаж не оставляет места для долгих раздумий. Решение о кадровых перестановках напрашивалось само.
«Необходима срочная перезагрузка с одной стороны, и тренер, который знает возможности футболистов и ситуацию внутри коллектива — с другой», — пояснил генеральный директор клуба Алексей Кандалинцев, назвав этот шаг сложным, но необходимым.
Исполнять обязанности главного тренера в оставшихся трех матчах сезона будет 57-летний Михаил Семенов, воспитанник клуба, который вошел в тренерский штаб «СКА-Хабаровска» в январе этого года. Семенову предстоит в кратчайшие сроки привести команду в чувство и вытащить ее из пике, пока турнирное дно не стало реальностью.
Ближайшая проверка состоится уже в воскресенье, когда хабаровчане примут на своем поле «Уфу». Матч обещает быть нервным, и болельщики вправе ждать от команды совсем другой игры, чем та, что была в последних турах. Очки нужны как воздух, а кредит доверия к новой фигуре на тренерском мостике пока чист.
Что касается Поддубского, то 53-летний специалист принял команду в сентябре 2024 года, а до этого с августа исполнял обязанности главного тренера после отставки Дмитрия Воецкого. Под его руководством «СКА-Хабаровск» провел 58 матчей, одержав 21 победу при 17 ничьих и 20 поражениях. Статистика не провальная, но последняя черная полоса свела на нет весь предыдущий кредит.