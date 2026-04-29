CBS: подозреваемого в покушении на Трампа задержали после падения

Подозреваемый в попытке покушения на президента США Дональда Трампа Коул Томас Аллен был задержан после того, как споткнулся, силовики, которые оказались рядом, сразу же обезоружили мужчину и сняли с него одежду, чтобы проверить, нет ли устрелявшего взрывчатки, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.