CBS: подозреваемого в покушении на Трампа задержали после падения

Подозреваемый в попытке покушения на президента США Дональда Трампа Коул Томас Аллен был задержан после того, как споткнулся, силовики, которые оказались рядом, сразу же обезоружили мужчину и сняли с него одежду, чтобы проверить, нет ли устрелявшего взрывчатки, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.
Перед этим мужчина вбежал на второй этаж отеля, где произошёл этот инцидент, и выстрелил из дробовика.
«Аллен споткнулся и упал на землю, и офицеры немедленно набросились на него, забрав у него оружие и рубашку, чтобы убедиться, что на нём нет взрывчатки», — передает телеканал.
У задержанного изъяли дробовик, ножи и пистолет. Источники телеканала утверждает, что во время стрельбы пуля якобы попала в мобильный телефон, находившийся в кармане его бронежилета сотрудника службы безопасности. При этом экспертиза пока не подтвердила, что ли огонь велся из дробовика.
Также отмечается, что один из силовиков стрелял в сторону Аллена, но тот не получил ранений.
Напомним, стрельба в гостинице Washington Hilton, где проводился приём Ассоциации корреспондентов при Белом доме, произошла 25 апреля. Никто из членов администрации США не пострадал. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что стрельба на ужине была попыткой покушения на их жизнь. После задержания Коулу Томасу Аллену предъявили обвинения по трём пунктам.