Президент РФ назвал скорую помощь уникальной — служба работает по единым стандартам

«Известия» сообщают, что Владимир Путин в День работника скорой медицинской помощи посетил Федеральный центр медицины катастроф и по видеосвязи принял участие в запуске новых приемных отделений в регионах.
Глава государства заявил, что служба скорой помощи в стране работает по единым стандартам, оказывает помощь бесплатно и реагирует на вызовы в кратчайшие сроки вне зависимости от времени суток. Он отметил, что сотрудники ежедневно находятся на переднем крае борьбы за жизнь пациентов, включая работу в условиях специальной военной операции и при ликвидации последствий атак беспилотников и чрезвычайных ситуаций.
По словам президента, система включает 130 станций и более 1600 отделений, в ней задействованы свыше 160 тысяч специалистов и более 12 тысяч выездных бригад. В распоряжении службы находится более 20 тысяч автомобилей, при этом значительная часть техники была поставлена в регионы за счет федерального бюджета.
Отдельно отмечено развитие санитарной авиации: за последние десять лет на эти цели направлено почти 57 млрд рублей, что позволило выполнить тысячи вылетов для эвакуации пациентов.
Президент указал на рост доли отечественного медицинского оборудования и подчеркнул роль цифровых технологий. Они используются для обработки вызовов, передачи данных о пациентах и контроля транспортировки с применением навигационных систем. В регионах действуют единые диспетчерские центры, а в системе медицины катастроф созданы структуры управления кризисными ситуациями.
Дополнительные мощности для приема пациентов формируются за счет строительства новых объектов. В ряде городов, включая Тамбов, Донецк, Екатеринбург и Симферополь, открываются модульные отделения экстренной помощи.
Согласно озвученным планам, до 2030 года должно появиться 99 таких объектов. На данный момент введено 12, к концу 2026 года планируется завершить строительство еще 28.
Читайте также: Кремль нацелился на демографию — проверят репродуктивное здоровье россиян.