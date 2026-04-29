Новейшее отделение скорой помощи в Донецке открыл президент России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 28 апреля, в День работника скорой помощи, Президент России Владимир Путин открыл отделение по оказанию экстренной медицинской помощи на базе Республиканской клинической больницы имени М. И. Калинина в Донецке.
Такое современное модульное приемное отделение — первое в Республике. Более 600 единиц медицинского оборудования, пропускная способность — 100 пациентов в сутки. Порядка 170 новых рабочих мест. Маршрутизация пациентов выстроена в соответствии с системой триажа по цветовым зонам: красная (реанимация, спасение жизни), желтая (интенсивное наблюдение) и зеленая (менее серьезные травмы). Такой подход позволяет врачам мгновенно определять приоритет и направлять ресурсы туда, где счет идет на минуты.
Поблагодарил Президента за очередной шаг в развитии сферы здравоохранения Республики. Открытие модульного комплекса — реальное повышение шансов на спасение и выздоровление для тех, кто оказался в критической ситуации.
Об этом сообщил ТГ-канал Дениса Пушилина.
