Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новейшее отделение скорой помощи в Донецке открыл президент России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 28 апреля, в День работника скорой помощи, Президент России Владимир Путин открыл отделение по оказанию экстренной медицинской помощи на базе Республиканской клинической больницы имени М. И. Калинина в Донецке.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 28 апреля, в День работника скорой помощи, Президент России Владимир Путин открыл отделение по оказанию экстренной медицинской помощи на базе Республиканской клинической больницы имени М. И. Калинина в Донецке.

Такое современное модульное приемное отделение — первое в Республике. Более 600 единиц медицинского оборудования, пропускная способность — 100 пациентов в сутки. Порядка 170 новых рабочих мест. Маршрутизация пациентов выстроена в соответствии с системой триажа по цветовым зонам: красная (реанимация, спасение жизни), желтая (интенсивное наблюдение) и зеленая (менее серьезные травмы). Такой подход позволяет врачам мгновенно определять приоритет и направлять ресурсы туда, где счет идет на минуты.

Поблагодарил Президента за очередной шаг в развитии сферы здравоохранения Республики. Открытие модульного комплекса — реальное повышение шансов на спасение и выздоровление для тех, кто оказался в критической ситуации.

Об этом сообщил ТГ-канал Дениса Пушилина.

16+

