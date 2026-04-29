Новейшее отделение скорой помощи в Донецке открыл президент России

Такое современное модульное приемное отделение — первое в Республике. Более 600 единиц медицинского оборудования, пропускная способность — 100 пациентов в сутки. Порядка 170 новых рабочих мест. Маршрутизация пациентов выстроена в соответствии с системой триажа по цветовым зонам: красная (реанимация, спасение жизни), желтая (интенсивное наблюдение) и зеленая (менее серьезные травмы). Такой подход позволяет врачам мгновенно определять приоритет и направлять ресурсы туда, где счет идет на минуты.