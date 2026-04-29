С кладбищ массово похищают искусственные цветы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На городских кладбищах Абакана зафиксированы случаи кражи искусственных цветов. Несколько мешков с букетами обнаружили сотрудники на территориях кладбищ № 4 и № 7.
По данным администрации, цветы были сняты с могил и спрятаны в кустах рядом с дорогами — предположительно, для последующего вывоза и продажи. Сейчас специалисты дополнительно проверяют кладбища № 3 и № 6.
Как сообщил директор «Городской ритуальной службы» Николай Гузев, в последние дни участились жалобы от жителей на пропажу цветов, оставленных на могилах во время Радоницы. Найденные мешки уже изъяты и переданы в служебные помещения, а информация о произошедшем направлена в полицию.
Горожан, столкнувшихся с кражами, просят обращаться в правоохранительные органы — это поможет быстрее установить виновных и пресечь противоправные действия, пишет Хакасия Информ.16+