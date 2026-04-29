«Авито»: около 70% россиян смотрят телевизор каждый день

«Телевизор есть дома у большинства россиян (94%). Причем 67% респондентов смотрят его каждый день. Среди тех, кто включает телевизор ежедневно, больше всего людей пенсионного возраста (80%) и жителей небольших городов с населением меньше 100 тыс. человек (80%). Каждый шестой респондент (15%) признался, что проводит время перед экраном телевизора один-два раза в неделю, еще 6% опрошенных делают это пару раз в месяц и 7% — почти никогда не смотрят телепрограммы. Наименее популярен такой вид досуга среди молодых людей от 18 до 24 лет — 11% из них отметили, что почти никогда не включают телевизор», — рассказали эксперты.