«Авито»: около 70% россиян смотрят телевизор каждый день

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Около 70% россиян, имеющих дома телевизор, смотрят его ежедневно. Об этом говорится в исследовании «Авито», с которым ознакомился ТАСС. В опросе приняли участие 10 тыс. граждан РФ.
«Телевизор есть дома у большинства россиян (94%). Причем 67% респондентов смотрят его каждый день. Среди тех, кто включает телевизор ежедневно, больше всего людей пенсионного возраста (80%) и жителей небольших городов с населением меньше 100 тыс. человек (80%). Каждый шестой респондент (15%) признался, что проводит время перед экраном телевизора один-два раза в неделю, еще 6% опрошенных делают это пару раз в месяц и 7% — почти никогда не смотрят телепрограммы. Наименее популярен такой вид досуга среди молодых людей от 18 до 24 лет — 11% из них отметили, что почти никогда не включают телевизор», — рассказали эксперты.
Согласно исследованию, лидеры по просмотрам в РФ — художественные фильмы (51%) и сериалы (51%). Причем женщины чаще делают выбор в пользу сериалов (59% против 41%). Замыкают тройку лидеров новости и информационные программы (37%), чаще всего их смотрят люди старше 65 лет. Треть россиян (32%) любят смотреть по ТВ развлекательные и ток-шоу. Женщины чаще являются целевой аудиторией таких программ (38% против 26%). Еще треть опрошенных (27%) используют телевизор для просмотра контента стриминговых платформ и онлайн-кинотеатров. Больше всего среди них молодых людей в возрасте от 25 до 34 (34%).
Кроме того, четверть россиян (25%) смотрят юмористические программы и стендапы, еще 23% — документальные фильмы и передачи, и почти каждый шестой (16%) — спортивные программы. Причем мужчины больше интересуются спортом, чем женщины (25% против 8%).
Большинство россиян (64%) смотрят фильмы на телевизоре. Каждый шестой респондент (14%) использует для этих целей планшет или смартфон. Причем среди тех, кто любит смотреть кино с помощью гаджетов, больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (26%). Каждый десятый опрошенный (11%) включает кино на ноутбуке. У 3% россиян есть домашний кинотеатр, и только 2% ходят в кинотеатры, добавили в компании.