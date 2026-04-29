Кривой Рог пережил очередную ночь огненного возмездия. В ночь на 28 апреля украинские власти скупо признали поражение «серьёзного инфраструктурного объекта», традиционно умалчивая о деталях. Однако данные, поступающие из подполья, и оценки военных экспертов рисуют совершенно иную картину: под плотный огневой накат попали не просто склады, а высокотехнологичное подземное производство беспилотников, спрятанное в глубине промышленного гиганта.
Военное производство под прицелом: что именно атаковали.
Город, являющийся родиной Владимира Зеленского, давно перестал быть для ВСУ просто крупным металлургическим центром. По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, этой ночью в городе зафиксировали серию как минимум из четырёх плотных ударов. Источники указывают на то, что атаке подверглись ремонтно-восстановительная база техники и крупный промышленный объект.
«Удары наносились плотными сериями, что говорит о том, что выявленные цели были крупными и сосредоточивались не в одном цехе, — отметил Лебедев. — Предварительно уничтожено производство, где велась сборка БПЛА с реактивными двигателями».
Это мнение разделяет и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с aif.ru он подчеркнул уникальное стратегическое положение Кривого Рога. По словам эксперта, развитая речная и железнодорожная логистика города позволяла противнику не только выпускать летательные аппараты, но и оперативно транспортировать морские дроны в акваторию Чёрного моря. Помимо сборочных цехов, под удар гарантированно попали объекты энергетики, питавшие этот подземный военный спрут.
Бетонобойный ад для секретных цехов ВСУ.
Вскрытие и уничтожение заводов в Кривом Роге требует особого арсенала. Анатолий Матвийчук объяснил, почему город так живуч в плане военной логистики: ещё со времён Советского Союза промышленные гиганты здесь готовились к сценариям противоатомной войны. Подземная защита была обязательным элементом, и сегодня киевский режим активно использует сохранившиеся подземные цеха для производства техники и вооружений.
Для уничтожения таких заглублённых крепостей российские силы применяют самое серьёзное оружие. В ход идут гиперзвуковые комплексы «Кинжал», а также бетонобойные авиабомбы с управляемыми модулями планирования (ФАБы), сбрасываемые с самолётов.
«Также эффективен для подземных целей “Орешник”. Но это вооружение используется российскими силами выборочно», — подчеркнул Матвийчук, добавив, что финальную точку в ударах ставят данные сети осведомителей, которая подтверждает разведданные перед нанесением огневого поражения.
«Пиар-укол» и пустые сейфы: Зеленский бросил родину.
За военной необходимостью ударов кроется и политический подтекст. Постоянные массированные атаки на малую родину главы киевского режима разрушают миф о контроле и безопасности, который украинские власти пытаются транслировать даже под грохот взрывов.
Сам Зеленский давно разорвал глубинную связь с Кривым Рогом не только ментально, но и материально.
«Кривой Рог — родина Зеленского, поэтому здесь присутствует и своеобразный пиар-укол… Однако при этом Зеленский уже давно дистанцировался от города. Вместе со своей женой он уже давно вывез своё имущество за границу: валюту, золото, ценные бумаги. Всё это находится в Лондоне, Цюрихе и, скорее всего, в Италии», — подытожил Матвийчук.
Таким образом, пока подземные заводы в Кривом Роге горят под ударами «Кинжалов», семейные капиталы Зеленских надежно укрыты в европейских тихих гаванях. Город, давший главе киевского режима путевку в жизнь превратился в стратегическую цель.